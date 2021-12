Campione kickboxer deceduto, la moglie: 'Non è morto di Covid'

Lutto nel mondo degli sport di combattimento. E' morto a 41 anni Frederic Sinistra, ex campione del Mondo e d’Europa di kickboxing. Sinistra è deceduto per una grave infezione ai polmoni. No Vax convinto, molti sostengono oggi che il 41enne belga sia morto a causa del Covid, ma la moglie smentisce in modo secco: 'Mio marito non è morto di Covid e non avrebbe mai accettato che quello che gli è successo fosse usato per diffondere paura e rivendicare la vaccinazione. Basta avere pazienza e risponderemo a tutte le vostre domande e curiosità'.