Silla, salvata a l'Aquila, adottata a Mirandola

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L'ha trovata in pessime condizioni Gabriella Miglietta una delle volontarie che fa parte dell'Associazione 'Animali alla Riscossa', associazione che gestisce a L'Aquila un rifugio dove vengono salvati cani randagi e abbandonati. 'Da qui l'annuncio, sulla pagina Facebook, al quale Paolo ha risposto subito.'E' la mia quarta adozione. Ora Silla è come una sorella per Sissy, Clay e Asso. Tutti cani da caccia (setter e mix), tutti abbandonati e salvati dai volontari pugliesi del 'Rifugio dei Randagi di Bovino' in provincia di Foggia. Un esempio di amore puro quello di Paolo, pronto ad essere ricambiato anche da Silla. 'Non so quanto potrà vivere ancora, noi faremo di tutto per farla stare al meglio. E' già di famiglia. Il mio invito è quello di adottare cani e gatti abbandonati e non comprarli. Ce ne sono tanti nei canili e nei gattili. Sarebbe bello se le scuole aprissero loro le porte. Sarebbero ottimi dispensatori di affetto, faciliterebbero le relazioni e sarebbero pure un efficace contrasto al bullismo. Perché un bambino che si prende cura di un animale impara a rispettare anche gli altri e sicuramente cresce sereno'