Canile: 500mila euro a Caleidos per gestirlo altri tre anni

I servizi di accoglienza ed assistenza dei cani abbandonati o senza famiglia presenti nel comune di Modena saranno gestiti per altri tre anni, nel canile comunale, dalla stessa cooperativa che li ha gestiti negli ultimi anni: la cooperativa Caleidos, la stessa che da anni gestisce l'accoglienza del maggior parte dei migranti richiedenti asilo in provincia di Modena, oltre che altri servizi di assistenza alle persone disagiate, con particolare riferimento delle dipendenze patologiche. A lei andranno poco meno di 500.000 euro per la gestione del servizio per tre anni. In particolare ciò che risulta dal ribasso dell'1% proposto rispetto all'offerta al bando a base d'asta da 489.000 euro di cui 9.600 non soggetti a ribasso. Con opzione di rinnovo per altri due anni e per un valore complessivo, nel caso di rinnovo, di 1 milione di euro. Alla procedura aperta sulla base del criterio dell'offerta economica più vantaggioso si è presentata solo la stessa Caleidos che avendo già in gestione il servizio, semplicemente proseguirà la gestione dal 1° luglio.Continuando così - si legge nel disciplinare del bando - con le attività di 'recupero, custodia, cura e sostentamento dei cani ospitati dalla struttura e le azioni per favorire le adozioni'Contestualmente all'affidamento di questi servizi, il Comune ha proceduto all'affidamento, per lo stesso periodo triennale, dei servizi veterinari. Anche in questo caso un solo soggetto ha risposto all'avviso presentando una offerta. Si tratta della Casa di Cura Veterinaria Bertani Bianconi di Castelnuovo Rangone. Che ha proposto un ribasso dello 0.1% rispetto all'importo a base d'asta da 164.600 euro, e che ha portato all'affidamento del servizio per un importo di 161.238 euro.Gi.Ga.