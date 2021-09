CantinettaVino.it vi presenta il marchio BODEGA43

Cantinetta Vino vi presenta il marchio BODEGA43 che realizza cantinette vino con materiali di alta qualità dotate di eleganti porte interamente in vetro e maniglia in acciaio inox. Sono silenziose e hanno vibrazioni ridotte per creare l’ambiente ideale per una migliore conservazione delle bottiglie di vino.Le porte delle cantinette, realizzate in triplo vetro, hanno un’illuminazione a LED blu con pannello touchscreen per poter impostare qualsiasi temperatura desiderata tra i 5 e i 20 gradi per zona. La doppia temperatura ti permetterà di conservare in modo corretto i tuoi vini bianchi e rossi ed avere il piacere e la libertà di consumare la tua bottiglia di vino preferita in qualsiasi momento della giornata.In base al modello, queste cantinette a doppia zona possono essere posizionate ad incasso o a libera installazione. Prima di acquistare una cantinetta vino design a doppia temperatura che più desideri, presta molta attenzione alle dimensioni della tua cucina, perché generalmente hanno dimensioni adatte alle cucine standard, ma è importante tenere sempre d’occhio la taglia corretta!Queste cantinetta vino renderanno la tua cucina o il tuo soggiorno un ambiente elegante e moderno, e sarà come avere in casa una vera cantinetta tradizionale!Le cantinette del marchio BODEGA43 sono tra le più silenziose ed efficienti dal punto di vista energetico, e questo è un bene non solo per la tua cantina e per il tuo portafoglio, ma anche per il clima. Le cantinette vino classe A doppia temperatura sono prodotte con materiali di alta qualità per una ottimale conservazione delle tue bottiglie di vino più pregiate. Possiedono il certificato energetico europeo A e sono a bassissima vibrazione al fine di mantenere a lungo i tuoi vini nelle giuste condizioni di conservazione.La vasta gamma delle cantinette vino BODEGA43 ti permetterà di scegliere la cantinetta vino che più si adatta alle tue esigenze. Queste cantinette vino sono la soluzione migliore per conservare in condizioni ottimali i tuoi vini, anche i più pregiati. Per BODEGA43 il design riveste un ruolo fondamentale, e presenta le sue cantinetta vino a doppia temperatura nel loro stile elegante e ricercato. Realizzate con materiali di alta qualità, sono silenziose, a bassissima vibrazione, ideali per far riposare le tue bottiglie. Il display a LED con touch screen ti permette di impostare la temperatura che più desideri, e il vetro isolante della porta protegge le tue bottiglie dai filtri UV e dalla perdita dell’aroma oltre a renderle visibili al suo interno valorizzando al meglio.Inoltre, ogni cantinetta vino è dotata di cassetti estraibili con ripiani in legno di faggio, ideati per assorbire eventuali vibrazioni che possano disturbare il riposo del vino. Disegnate in diverse dimensioni sono capaci di contenere da 12 a 180 bottiglie su due zone di temperatura così da poter conservare sia vini bianchi che rossi. Sono adattabili in qualsiasi ambiente, da incasso o a libera installazione, doneranno all’ambiente un’atmosfera unica dove poter consumare una buona bottiglia di vino in compagnia dei tuoi ospiti.