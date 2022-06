Caos mascherine, ecco dove le FFP2 rimangono obbligatorie

Ecco, sulla base delle ultime disposizioni governative, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale rispetto all'obbligo di indossare mascherina FFP2.E' obbligo di indossarla per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:1) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;2) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';3) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;4) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;5) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;6) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2017.3. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' le persone che devono comunicare con una persona con disabilita' in modo da non poter fare uso deldispositivo;c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva.4. L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone nonconviventi.5. I vettori marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1, avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.6. I responsabili delle strutture di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2.7. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonche' degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui all'art. 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.