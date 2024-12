Capodanno in piazza: i principali appuntamenti a Modena provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sarà la musica dell’artista internazionale Skin, frontwoman della band rock Skunk Anansie, questa volta nella veste inedita ma apprezzatissima di Dj, a dare il ritmo alla festa di Capodanno 2025 di Modena, in programma martedì 31 dicembre in largo Sant’Agostino, con uno spettacolo che unisce alla musica le tecnologie multimediali.Dalle 22.30 prenderà il via la festa, a ingresso gratuito, con luci e musica, in collaborazione con Radio Bruno, e alle 23.30 Skin salirà sul palco per salutare nel migliore dei modi l’anno che se ne va e accogliere quello nuovo che arriva, in una notte tutta da ballare. All’area dello spettacolo si accede da largo Moro e da via Emilia centro.

alle 21:00 Mongolfiere giganti presso Centro storico di Carpi. Ingresso libero e gratuito.

Le Mongolfiere Giganti sono una parata itinerante, piena di luci, colori e musica.

Le mongolfiere sono in viaggio... arrivano da molto lontano e dove andranno? Se vuoi scoprirlo, segui la loro scia festosa tra le strade del centro storico in questa serata speciale.



alle 21:30 L’Omino dei sogni: presso Sala dei Cervi di Palazzo dei Pio (Piazza dei Martiri, 68). Ingresso a iscrizione gratuita presso il Castello dei ragazzi o al numero 059 649988

Spettacolo di marionette e musica dal vivo, da 4 anni Anche Ciliegino, bambino di legno, vuole ascoltare le fiabe invece di dormire: come quella della furba Volpe che voleva mangiare le Oche, o quella della Baba-Jaga che vuole mangiare la Bambina, o ancora quella del Sole e della Luna che erano saliti in cielo per lasciar spazio all’Acqua e a tutta la sua famiglia.



A cura di Il Cerchio Tondo



alle 21:30 Capodanno a Teatro, presso Teatro Comunale

Spettacolo 'Tuttorial - Guida contromano alla contemporaneità'. Uno spettacolo di e con gli Oblivion Regia di Giorgio Gallione

Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata



dalle 21:30 alle 23:30 Capodanno a Palazzo presso Palazzo dei Pio (Piazza dei Martiri, 68) Ingresso libero e gratuito, fino a capienza.

Nell’ultima notte dell’anno il Palazzo apre le sue porte e si veste di magia! Vieni alla corte dei Pio per incontrare giullari, giocolieri, maghi, musicanti e principesse.

Potrai affacciarti sulla meravigliosa Piazza Martiri dalla terrazza dell’orologio, lasciarti incantare dai giochi di luce in Cortile d’Onore, scambiare gli auguri sotto il vischio nella Sala dell’Amore e partecipare a una curiosa esperienza degustativa nella Sala della Dama. Palazzo dei Pio come non lo hai mai visto!

E alla fine… countdown! Sulla Torre dell’Orologio un live countdown scandirà le ultime ore del vecchio anno e accoglierà i primi attimi del 2025.

A cura di Acqualta Teatro, Associazione Koinè, Piano & Forte



Inoltra, per il capodanno a Carpi, altre iniziative. L'elenco dal sito web carpifiem.it



MARANELLO: Capodanno in piazza con Borghi Bros e i comici di Colorado

In Piazza Libertà un evento, gratuito. La serata inizia alle ore 22 con il karaoke e l'animazione con Ross, a seguire cabaret e risate con il duo Rino Ceronte e Laura da Colorado e poi la musica dal vivo con il concerto dei Borghi Bros, la band capitanata dai fratelli Alessio e Carlo Alberto. A mezzanotte il tradizionale brindisi di auguri. Per l'occasione il Comune di Maranello ha emesso un'ordinanza che prevede le disposizioni in materia di sicurezza urbana e di pubblica incolumità in occasione dei festeggiamenti di Capodanno. In particolare, l'ordinanza prevede 'il divieto di far esplodere petardi o artifici pirotecnici di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in tutte le aree pubbliche nonché in quelle private se ciò può provocare disturbo, danni o molestie a persone ed animali o conseguenze di qualsiasi genere o natura sugli spazi pubblici del Capoluogo e delle Frazioni del Comune di Maranello tra le ore 17:00 del 31 dicembre e le ore 06:00 del 1 gennaio' e 'il divieto di accesso in Piazza Libertà con bottiglie in vetro e/o lattine e/o bombolette spray contenenti liquidi urticanti dalle ore 19:00 del 31 dicembre alle ore 06:00 del 1 gennaio'.



FIORANO MODENESE: Festa di Capodanno in piazza Ciro Menotti

Martedì 31 dicembre, per festeggiare il nuovo anno, torna in piazza Ciro Menotti, a Fiorano Modenese, l’energia di Fiorano Free Music con l’evento “Capodangeles”, patrocinato dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Comitato Fiorano In Festa e il Caffè del Teatro.

Dalle ore 23.00, sotto la balconata di Palazzo Astoria, si potrà ballare ed ascoltare musica, oltre a scambiarsi gli auguri e fare un brindisi benaugurante. Alla consolle, tra luci e casse, Passerotto DJ. L’ingresso è libero e gratuito.

Dopo la mezzanotte la festa si trasferirà all'interno del Caffè del Teatro, per ballare ancora. L'ultimo che se ne andrà verrà nominato “Principe di Fiorangels” e sarà incoronato al prossimo Fiorachella Music Festival, nell’estate 2025.

Per informazioni: info@fiorachella.it



SASSUOLO: Capodanno in musica classica al teatro Carani

Il Teatro Carani di Sassuolo celebra l’arrivo del 2025 con il Concerto di Capodanno, un pomeriggio di grande musica classica, per iniziare il nuovo anno in armonia. Il concerto si terrà il 1° gennaio 2025 alle ore 17:00 e offrirà un programma musicale piacevole e di grande prestigio, che spazia da Šostakovič a Verdi, passando per Brahms, Bellini, Lehár e Gastaldon.

Il concerto, diretto dal M°Armando Saielli, vedrà la partecipazione di Neri Grassini al violino, Stefano Borghi al clarinetto, Veronica Rodella al flauto e Marco Bedetti al pianoforte, che suonerà anche a quattro mani insieme a Cristina Covezzi. Le parti vocali saranno affidate a Valentina Medici, soprano; Valentina Vanini, mezzosoprano; Luca Favaron, tenore. Gli artisti saranno accompagnati dalla Corale G. Puccini, recentemente protagonista degli applauditi concerti natalizi a Sassuolo e Modena, realizzati in collaborazione con l'Accademia Filarmonica di Sassuolo. Ad arricchire ulteriormente l’esibizione le evoluzioni di Armonia Art Academy.

I biglietti per il concerto sono disponibili su teatrocarani.vivaticket.it oppure presso la biglietteria del Teatro Carani in via Mazzini 28. Intero platea € 25, 1^Galleria € 20. Riduzioni per under29 e over65. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 05361878833, biglietteria@teatrocarani.it