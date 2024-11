Capodanno Modena, c'è Skin in largo Sant'Agostino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nella veste più inedita di Dj, Skin condurrà la festa in uno spettacolo che unisce alla musica le tecnologie multimediali.L’iniziativa è stata presentata a Palazzo Comunale questa mattina con una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il sindaco Massimo Mezzetti, l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi, il presidente di Fondazione di Modena Matteo Tiezzi e Marcella Pelati per Studio’s.“L’ultima notte dell’anno è una notte speciale – ha affermato il sindaco – e noi desideriamo offrire a tutti gratuitamente la possibilità di stare insieme con un’artista internazionale, molto conosciuta e amata che Modena è orgogliosa di ospitare. Skin e la sua band hanno incarnato il rock inglese degli anni ‘90 ma lei ha saputo anche reinventarsi con l’energia che vedremo in azione la sera del 31 dicembre.

Con questa festa proseguiamo anche in uno degli obiettivi di governo della città, ovvero la valorizzazione di largo Sant’Agostino, parte di Modena su cui intendiamo operare una riqualificazione profonda fino alla sua pedonalizzazione che è un traguardo di mandato”.

“Sarà una grande festa – ha aggiunto l’assessore Bortolamasi – con musica e luci che accompagneranno la città nella notte più lunga dell’anno. Anche quest’anno sarà protagonista largo Sant’Agostino, parte integrante del nuovo polo culturale, che stiamo costruendo sul quale continuiamo a investire, che unisce idealmente il Palazzo dei Musei e Ago”.

“Con appuntamenti come questo – sottolinea il presidente di Fondazione di Modena Mattero Tiezzi – la nostra città si conferma una realtà capace di dialogare in modo interessante con le tendenze artistiche globali.



La fusione tra musica, tecnologia e creatività, proposta da una vera icona del genere musicale, trova spazio non a caso nella piazza che più di tutte si propone come luogo di convergenza di esperienze e sperimentazioni in questo campo: piazza Sant’Agostino, a ridosso del grande cantiere di Ago-Modena Fabbriche Culturali”.

Alla festa della notte di capodanno, si unisce anche l’appuntamento con il Concerto di Capodanno del Teatro Comunale Pavarotti-Freni che, dopo il successo degli anni scorsi, tornerà nel pomeriggio dell’1 gennaio.

Come già per il capodanno 2024, anche quello che segna l’inizio del 2025 fonde i linguaggi dell’arte con la tecnologia e la creatività nell’ambito di Modena città creativa Unesco per le Media Arts. Lo spettacolo è promosso dal Comune di Modena, con il sostegno di Fondazione di Modena e organizzato da Studio’s.