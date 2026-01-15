Capriolo ucciso da un cane libero a Piandelagotti: 'Altro che lupi...'

'Solo l'intervento tempestivo della Polizia Provinciale di Modena ha salvato la vita a uno splendido esemplare di capriolo da una predazione di un cane libero di grossa taglia. Attivati subito i Volontari del Pettirosso per il soccorso'. A darne notizia è lo stesso Piero Milani del Pettirosso.

'Mi rivolgo a tutte quelle persone che lasciano libero il cane in violazione delle leggi: e se ci fosse stato un bambino o una persona col cagnolino a passeggio? - scrive Milani -. Il fatto è accaduto nella splendida località turistica di Piandelagotti sull'Appennino. Molti non prendono in considerazione questo pericolo molto più reale dei lupi. Con circa 70000 aggressioni alle persone dai cani e varie vittime tra cui bambini... Perché non fa lo stesso scalpore di un lupetto fotografato in varie zone a centinaia di metri di distanza che si fa letteralmente i suoi'.