Cartelli di sangue: Gratteri e Nicaso a Carpi e Modena

'Cartelli di sangue': il procuratore Nicola Gratteri e l'esperto Antonio Nicaso sulle rotte del narcotraffico saranno questa sera, giovedì 11 dicembre, a Carpi, al cinema corso nell'ambito della rassegna Ne vale la pena, e Domani all'Arena di Modena. In entrambe le serate sarà presentato il nuovo libro. Gratteri e Nicaso libro spiegano come cambiano le rotte del narcotraffico che alimentano l'economia criminale globale.Dalle coltivazioni sterminate del Sudamerica, la droga raggiunge ormai ogni angolo del mondo - Stati Uniti, Olanda, Australia, Italia - alimentando un'economia criminale globale. Nicola Gratteri e Antonio Nicaso hanno seguito le rotte del narcotraffico sul campo, partendo dai luoghi in cui tutto comincia: Colombia, Perú e Bolivia, i tre principali produttori mondiali. Lì hanno incontrato i cocaleros che raccolgono le foglie, visto le cocinas dove le foglie diventano pasta di coca e poi, nelle sedi delle unità antidroga, raccolto le voci di chi il narcotraffico lo combatte ogni giorno. Mentre i cartelli sudamericani accumulano guadagni colossali, interi territori sprofondano nella miseria, soffocati dalla corruzione e dalla violenza, privati della forza delle istituzioni. Eppure la droga non si ferma, attraversa confini porosi, viaggia nascosta nei container, arriva nei maggiori porti europei persino a bordo di sommergibili artigianali.L'Italia è parte integrante di questo sistema: dalle banchine di Gioia Tauro milioni di dosi invadono le piazze dello spaccio, trasformandosi in denaro che viene ripulito con metodi sempre più sofisticati, fino a intrecciarsi con l'economia legale. 'Cartelli di sangue' non si limita a denunciare queste situazioni ma offre anche prospettive e strumenti legali per risanare e liberare i territori dalla droga. Nicola Gratteri è Procuratore della Repubblica di Napoli ed è tra le figure più attive e riconosciute nella lotta alla 'ndrangheta. Da oltre trent'anni vive sotto scorta. Ha guidato alcune delle maggiori operazioni antimafia italiane e ha pubblicato numerosi libri divulgativi. La sua testimonianza rappresenta un faro di impegno civile per tutta la cittadinanza. Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali, è uno dei massimi esperti di 'ndrangheta nel mondo. Insegna, fra l'altro, Storia sociale della criminalità organizzata alla Queen's University. Ha scritto oltre cinquanta libri, tra cui alcuni bestseller internazionali. Gli incontri d'autore presso lo spazio culturale Arena di Modena (in viale Tassoni, 8) sono a ingresso libero e gratuito, con possibilità di prenotazione Eventbrite