Casa di Cura Fogliani inaugura nuovi ambulatori e il rinnovato polo diagnostico

L’incontro offrirà anche l’occasione per una riflessione su come sanità pubblica e sanità privata accreditata hanno contribuito all’efficace contrasto della pandemia attraverso una virtuosa collaborazione.

I risultati dell’impegno profuso dalla Casa di Cura Fogliani saranno ufficialmente presentati durante una breve cerimonia d’inaugurazione che si terrà domenica 19 giugno, a partire dalle ore 11.30, all’interno della struttura sanitaria che si trova a Modena in Via Lana 1. Dopo i saluti si procederà con il taglio del nastro e la visita ai nuovi ambienti.

