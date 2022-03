Cattaneo e Deledda: 'Ascoltate il nostro grido di pace'

Un appello alla pace è quello lanciato dagli studenti del Cattaneo Deledda, durante l’Assemblea di Istituto tenuta il 22 marzo. Ogni classe ha realizzato uno striscione con messaggi contro la guerra, esposti nei corridoi e all’esterno della scuola.“Vogliamo farci sentire”, dicono i rappresentanti degli studenti in Consiglio d’Istituto, promotori dell’iniziativa. “Dovremmo avere tutti il diritto di tornare a casa con la nostra famiglia, di avere un pasto caldo, ma soprattutto un tetto sopra la testa. Noi ci immedesimiamo in quei poveri ragazzi obbligati ad andare in guerra mentre potrebbero compiere azioni quotidiane più consone alla loro età, come andare in discoteca, stare con gli amici, con la propria ragazza o ragazzo…”.“Abbiamo deciso - proseguono i rappresentanti - di proporre ai nostri compagni di realizzare questi striscioni, perché anche molti di loro hanno paura; a scuola non si parla d'altro, in televisione si vedono scene orribili.