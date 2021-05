Cellulite: ecco come affrontarla

Centinaia di milioni di persone in tutto il mondo soffrono di quella che, in gergo, viene comunemente definita come 'cellulite'. Problematica che interessa maggiormente le donne in età fertile, sono tanti i miti e le dicerie che circondano la cellulite e le sue cause. Oggi, grazie a questo sito sulla cellulite cercheremo di fare un po' di chiarezza sull'argomento, cercando al contempo soluzioni pratiche per poter evitare di arrivare a un punto di non ritorno sul piano estetico.Lipodistrofia ginoide, adiposi edematosa, status protrus cutis, liposclerosi… questi sono solo alcuni dei nomi con cui è conosciuta la famigerata cellulite. Ma come si arriva ad avere la cosiddetta 'pelle a buccia d'arancia'?La cellulite è un problema che nasce a causa di una serie di disturbi che coinvolgono l'ipoderma, il tessuto di natura adiposa che troviamo sotto il derma, e si manifesta soprattutto sul livello degli arti inferiori. Ciò è dovuto fondamentalmente a una stasi microcircolatoria che causa un'alterazione dello scambio plasmatico tissutale, oltre che di altre funzione metaboliche essenziali.Tutto ciò porta, col tempo, a diventare un problema che partendo dall'ipoderma si estende al derma stesso, provocando gli effetti visibile che tutti conosciamo della cellulite, i quali sono più evidenti soprattutto su:· Cosce· Zona mediale del ginocchio· Glutei· Addome· Parti laterali delle braccia (raro)· Parte posteriore del collo (raro)Nonostante la disinformazione a riguardo, di fatto la cellulite non è tutta uguale. Ad oggi essa può essere divisa in cinque tipologie differenti. Per l'esattezza stiamo parlando di:· Cellulite dura: colpisce i giovani, quando la pelle è ancora elastica, e si può notare solitamente afferrando la pelle in modo da notarne le irregolarità nelle zone maggiormente colpite;· Cellulite flaccida: colpisce soprattutto le donne di mezza età, e si può evincere la presenza di avvallamenti e buchi quando si è in posizione eretta, mentre è più difficile notarlo quando si è in posizione distesa;· Cellulite mista: una tipologia intermedia tra le due appena sopracitate;· Cellulite in presenza di adiposità rilevante: gli accumuli di grasso in questo caso nascondono la cellulite, che è comunque presente se si ha modo di tendere la pelle;· Cellulite linfoedematosa: si caratterizza per una presenza importante di liquidi ed edemi a causa dell'evidente insufficienza linfatica e/o venosa, con una conseguente pelle dall'aspetto spugnoso e gonfio.La risposta breve a quando intervenire con la cellulite è: 'subito'.Per la risposta lunga, è bene cercare di capire a che stadio è la cellulite, e agire di conseguenza.· Stadio 1: è il momento ideale per agire, poiché la cellulite è ancora reversibile. In questo stadio compare l'edema e l'irrorazione sanguigna inizia con l'alterarsi, il che si traduce in una minore elasticità della pelle.· Stadio 2: la pelle continua a perdere elasticità, incomincia ad impallidirsi ed è più sensibile al tatto;· Stadio 3: è la fase in cui i micro noduli cominciano a formarsi, dando inizio alla sclerosi del connettivo del derma, provocando un aspetto antiestetico (la famosa 'pelle a buccia d'arancia') e dolore al tatto;· Stadio 4: i micro noduli prendono il sopravvento, il dolore può arrivare anche quando la zona non viene stimolata e si può evolvere persino in fibrosi, quindi una situazione del tutto irreversibile.Qual che sia lo stadio in cui vi trovate, un cambio di stile di vita radicale e una maggiore cura del proprio corpo sono a dir poco suggeriti. Questi cambiamenti si traducono fondamentalmente in una dieta più sana ed equilibrata, maggiore attività fisica su base giornaliera e l'applicazione di oli e impacchi utili a rendere più morbida, idratata ed elastica la pelle.