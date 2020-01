Centrale di spaccio e rifugio clandestini all'ex Corradini: 8 arresti

E' uno dei più importanti blitz in locali occupati degli ultimi anni, anche per il numero di persone arrestate e quanità di droga sequestrata. E' quello portato a termine ieri mattina, e ripetuto questa mattina, in via Paolo Ruffini, negli edifici in disuso dell'ex termosanitaria Corradini.



Dove gli uffici sono stati trasformati in camere da letto singole o doppie, arredate con mobili da ufficio abbandonati dopo la liquidazione e l’abbandono del grande capannone appartenuto alla azienda specializzata nella commercializzazione di prodotti termosanitari. Migliaia di metri quadrati abbandondati dove da tempo vivevano e trovavano rifugio abusivo decine di persone. Quasi tutti stranieri, quasi tutti clandestini, quasi tutti dediti all’attività di spaccio in città. Oltre ad una comunità criminale abusiva l’occupazione aveva trasformato questo edificio alle porte del centro in un grande centrale di spaccio.







Circa un chilogrammo tra hashish e cocaina rinvenuta allo stato grezzo e pronta per essere confezionata, trovata nei vari ambienti. Sia dell’ex show room, sia del magazzino con uffici disposto du due piani, dove erano state create una decina di stanze da letto separate l'una dall'altra, anche se comunicanti, come lo erano un tempo gli uffici. Dove il degrado è totale. Rifiuti alimentari e di ogni tipo sulle scale, sui pavimenti nelle stanze. Dove gli agenti della squadra volante hanno fatto irruzione ieri mattina trovandosi di fronte una ventina di persone. Tante senza documenti. Buona parte con addosso droga, altri che alla vista degli agenti hanno tentato di sbarazzarsene. Ma alla fine circa un chilogrammo verrà recuperato. Gli spazi sono grandi e gli occupanti potrebbero averne nascosta ovunque.

Per possesso di droga contestato e per il mancato rispetto delle leggi sull’immigrazione vengono arrestate otto persone. In uno stabile due tunisini trentenni, un marocchino con mezzo chilo di hashis e 1300 euro addosso, insieme ad una 29 enne italiana di Finale Ligure

In un altro locale vengono arrestati altri due tunisini in possesso di droga, clandestini, rientrati in italia irregolarmente dopo essere stati espulsi: un 23 enne tunisino ed una ragazza italiana, evasa dagli arresti domiciliari a bolzano. Tra le 20 persone ci sono anche due minorenni tunisini. Altre 5 persone denunciate a piede libero. Tra le persone solo identificate in questura e poi lasciate libere alcune decidono di ritornare. Questa mattina in un nuovo blitz seguito dalle telecamere gli agenti ne trovano 4. Tutti stranieri, riportati in questura per nuovi accertamenti.