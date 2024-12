Centro liberiamoci dalla violenza, va in pensione Monica Dotti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Su richiesta regionale, la dottoressa Dotti, in quanto sociologa, ha seguito l’apertura dei Centri LDV presso ogni azienda sanitaria dell’Emilia-Romagna, scelta unica in ambito nazionale. Questa attività è stata oggetto di diversi contatti con il Dipartimento per le Pari Opportunità, con la Commissione parlamentare del Senato sul femminicidio e la violenza di genere, con rappresentanti istituzionali anche di altre regioni, oltre che con media nazionali e locali.Dotti è stata inoltre referente aziendale della rete europea WWP orientata all’adozione delle ‘best practice’ nel lavoro con i maltrattanti.

Da sempre interessata alla salute e al benessere delle donne e dei bambini, la dottoressa Dotti ha promosso diversi eventi formativi in ambito regionale ed è stata componente di vari gruppi di lavoro, tra cui presso l’Osservatorio contro la violenza di genere, oltre a collaborare alla stesura della attuale legge regionale sulla violenza.

Dotti è stata anche coordinatrice del programma interaziendale provinciale di contrasto alla violenza, collaborando con diverse articolazioni interne e con i nodi della rete territoriale, in particolare con Centri antiviolenza e i servizi sociali, promuovendo diversi eventi formativi, progettualità e la stesura di protocolli di collaborazione. Per oltre un decennio, la dottoressa Dotti ha rappresentato l’ Azienda USL di Modena al Tavolo Prefettizio per il contrasto della violenza ed è stata autrice di diverse pubblicazioni sul tema.

'Il contributo della dottoressa Monica Dotti alle azioni di contrasto alla violenza sulle donne è stato immenso e fondamentale anche a livello normativo – dichiara la Direzione dell’Azienda USL di Modena -. Il suo lavoro è stato imprescindibile non soltanto per la nascita del Centro LDV modenese, ma per tutti i centri attualmente operativi in regione. Come azienda la ringraziamo per la grande competenza e professionalità, che guiderà e ispirerà in maniera profonda chi verrà dopo di lei e tutti i colleghi e colleghe che continueranno il suo lavoro nel segno del suo esempio'.