Parva Naturalia: in piazza Grande la fiera natalizia dedicata al bio

Parva Naturalia, fiera mercato natalizia dedicata al mondo del biologico certificato, torna in Piazza Grande a Modena dall’1 al 12 dicembre 2021.Tutti i giorni, dalle 9 alle 20, con le sue pagode bianche darà vita ad un tradizionale mercatino natalizio dedicato alle eccellenze italiane, alle produzioni biologiche tipiche, al mondo rurale, ai sapori di un tempo e all’alto artigianato.Degustazioni di prodotti tipici ma anche laboratori artigianali a cielo aperto, per riscoprire antichi sapori e mestieri.All’interno delle pagode saranno vendute decorazioni natalizie, prodotti enogastronomici biologici a Km0 ed artigianato di alto livello.I partecipanti saranno piccole aziende che producono prodotti biologici di nicchia e che grazie al loro lavoro riportano sulle tavole cibi oramai perduti. Artigiani che creano oggetti di altissimo livello utilizzando materiale di riciclo, oggetti tipici, tutti pensati e creati per la tradizione natalizia.

Realizzata grazie al patrocinio del Comune di Modena ed in collaborazione con Modenamoremio, Parva Naturalia sarà una fiera da vivere in modo genuino, all’aria aperta. Un’occasione per scoprire il piacere di una dimensione di vita sana, in armonia con sè stessi e la natura, dove poter trovare risposte ai sempre più ricercati bisogni di cibo genuino di qualità e di vero artigianato artistico.L’inaugurazione, alla presenza del Sindaco Gian Carlo Muzzarelli, dell’Assessore al Centro Storico Andrea Bosi e del Direttore di Modenamoremio Maria Carafoli, si terrà mercoledì 1 dicembre 2021 alle ore 16:30 in Piazza Grande.Tutte le info su www.parvanaturalia.com.