Fuochi di capodanno, centinaia di animali fuggiti, anche il Pettirosso a rischio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nonostante le raccomandazioni dei giorni precedenti alla notte di San Silvestro, sono infatti anche tanti coloro che hanno lasciato i propri animali nei cortili o comunque nelle aree esterne delle proprie abitazioni. Animali che impauriti dai botti hanno perso il controllo e si sono allontanati In molti casi senza più fare ritorno. Almeno nell'immediato.

'Quest'anno è stato peggio del solito, la quantità di fuochi è stata enorme' - ha confermato Piero Milani Presidente del Centro Fauna Selvatica il Pettirosso dove anche il centro, oltre agli animali ospiti, tra cui anche tanti uccelli, ha subito danni e rischi. 'Due lanterne cinesi ancora accese sono piombate nell'area del centro. In zone in cui potevano provocare incendi. E solo grazie alla presenza dei volontari del Pettirosso, non ci sono stati danni a cose o ad animali. Non si spiega perché le lanterne, che è vietato usare, vengono vendute, così come sia possibile che le ordinanze che vietano l'utilizzo di fuochi d'artificio non siano rispettate e soprattutto non ci siano strumenti per farle rispettare. Su questi punti vorrei lanciare un appello affinché in futuro si possa fare qualcosa di efficace per evitare situazioni come queste'





Oltre ai rischi fisici, i botti e i fuochi d'artificio causano enormi danni psicologici agli animali. Molti di loro, terrorizzati dai rumori forti e improvvisi, fuggono in preda al panico. Le segnalazioni sui social sono aumentate drasticamente, con molti proprietari di cani che hanno riferito di aver perso i loro animali durante la notte di Capodanno. A Modena e in tutta la provincia, i casi di cani e gatti scappati scappati sono cresciuti in modo preoccupante. 'Abbiamo ricevuto decine di telefonate di persone che chiedevano aiuto e non sapevano come comportarsi' - afferma Milani.



Il Centro Soccorso Animali Il Pettirosso ha fatto fronte a numerosi interventi, oltre a fornire risposte telefoniche, ma l'azione preventiva e di intervento pur importante ed encomiabile difficilmente potrà avere effetti su larga scale. È fondamentale che le istituzioni adottino misure più severe per la protezione degli animali durante le festività, intensificando il controllo sull'uso dei fuochi d'artificio e sul commercio di oggetti pericolosi come le lanterne cinesi. Inoltre sarebbe utile sensibilizzare maggiormente la cittadinanza riguardo agli effetti devastanti che i botti hanno sugli animali.



E non parliamo solo di cani e gatti ma anche di uccelli. Anche in questo caso, nei giorni precedenti al capodanno, quando i fuochi e botti iniziavano già a farsi sentire, alcuni volatili del centro Il Pettirossi si sono schiantati, infrangendole alcuni vetri. Fino al clou della notte di San Silvestro con il rischio di andare a fuoco a causa della caduta di lanterne cinesi. Rischi tanto paradossali quanto evitabili da parte di chi, come ripetono i responsabili del centro, meriterebbe come risposta, tutt'altro che un buon anno.



Gi.Ga.