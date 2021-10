Cesena, sconsiglia vaccino a donna incinta. Centralinista licenziata

E' stata licenziata per aver sconsigliato a una donna incinta di vaccinarsi contro il Covid. Protagonista, come riporta oggi il Resto del Carlino, è una telefonista di Cattolica di 51 anni, dipendente di una cooperativa che gestisce per conto dell’Ausl Romagna il servizio di prenotazione telefonica Cuptel a Cesena. Una giovane di Faenza in gravidanza due mesi fa durante una telefonata avrebbe espresso i suoi timori per il vaccino alla centralista e come risposta è arrivato il consiglio da evitare la inoculazione. 'Ricordo di questa donna in gravidanza molto combattuta – ha spiegato l’operatrice telefonica – che esprimeva il suo sfogo e le sue indecisioni sul vaccino, ed io, forse peccando di ingenuità, mi sono lasciata sfuggire le parole ‘io se fossi in lei non lo farei’. Ma alla fine le ho prenotato comunque la prima dose'.Il marito della giovane incinta ha però sollevato il caso, sottolineandoo come la Società italiana di ginecologia e ostetricia si sia espressa a favore del vaccino in gravidanza, e che l’operatrice rischiava così di recare dei danni a sua moglie. A seguito delle proteste del marito della donna, l’Ausl Romagna ha segnalato il caso alla cooperativa presso cui la riminese era dipendente, chiedendo che venissero fatte le opportune verifiche. Di qui il licenziamento ‘per giusta causa’ della telefonista. A cui è seguita l’esclusione di socio dalla cooperativa.'La situazione è stata gestita dai nostri legali che hanno preso questo provvedimento – afferma Cristina Gallinucci, presidente della Cooperativa Asso –. Facciamo un lavoro molto delicato, cioè gestire le prenotazioni sanitarie e, in un periodo ancor più delicato come quello vaccinale, nessuno può permettersi di dare consigli senza avere le competenze necessarie'.