Chiesa aperta? Da ottobre si entra in Vaticano solo col Green Pass

A partire dal primo ottobre, l’ingresso in Vaticano sarà consentito solo a chi ha il Green Pass. Lo stabilisce un'ordinanza del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano su indicazione di Papa Francesco.Il controllo per l’accesso allo Stato, si afferma, è demandato al Corpo della Gendarmeria. “Le presenti disposizioni – si legge nell’ordinanza - si applicano ai cittadini, ai residenti nello Stato, al personale in servizio, a qualsiasi titolo, nel Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e nei vari Organismi della Curia Romana e delle Istituzioni ad essa collegate, a tutti i visitatori e fruitori di servizi”. Unica eccezione riguarda le celebrazioni liturgiche “per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del rito”, nelle quali vanno comunque rispettate in modo corretto le prescrizioni sanitarie sul distanziamento, sull’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, sulla limitazione della circolazione e dell’assembramento di persone e sull’adozione di specifiche norme igieniche. L'ordinanza ricorda che il Servizio per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro della Direzione di Sanità e Igiene svolge l'attività di verifica.