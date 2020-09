Cibus, premiato il piccolo Nicolò insieme ad Italpizza

Si è tenuta mercoledì 2 settembre l’apertura della due giorni di Cibus Forum al Palaverdi di Parma, dove Italpizza, leader nazionale nella produzione di pizze surgelate di alta qualità, è stata premiata come Miglior Iniziativa Charity.L’iniziativa a scopo benefico è nata dalla collaborazione tra l’azienda modenese e Fondazione Telethon a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche rare. Il testimonial della campagna è stato il piccolo Nicolò, bambino di 8 anni affetto da Atrofia Muscolare Spinale di tipo1, una malattia caratterizzata da un’importante e progressiva debolezza muscolare ed ipotonia da generazione con perdita dei motoneuroni. Italpizza proprio nell’ottica della Responsabilità Sociale e d’impresa, è da sempre impegnata nel sostenere la ricerca scientifica, convinta che il supporto ad attività benefiche e culturali sia un valore aggiunto nell’interesse comune. Il video realizzato (Italpizza sottolinea come consideri il traguardo raggiunto solo grazie al sorridente Nicolò) ha permesso la vittoria. Il piccolo si è potuto divertire girando da protagonista le scene della campagna, proprio mentre mangiava uno dei suoi cibi preferiti, la Pizza. In questo modo ha portato alla luce la sua testimonianza finalizzata alla sensibilizzazione sul tema.

