'Ciclopedonale Modena-Castelfranco, un fallimento'

Raggiunto l’accordo per la realizzazione della ciclopedonale Modena-Castelfranco, grazie a un finanziamento di 200 mila euro di Regione, Provincia e Comune di Castelfranco. Il Presidente Tomei afferma che «… collegare due città così importanti significa offrire a centinaia di migliaia di cittadini un nuovo modo di spostarsi, più ecologico».'Tutto bene quindi? Il tragitto inizia dal ponte ciclabile del Panaro alla Fossalta e poi attraverso Gaggio, Villa Sorra, Panzano arriva a Castelfranco. Perfetto se parliamo di un percorso per il giretto della domenica, ma un fallimento annunciato se l’obiettivo era quello di dare una alternativa all’uso dell’auto - afferma la Fiab -. Il tracciato risulta di oltre 13 km (contro i circa 8 che servono in auto) viaggia su stradine di campagna, attraverso isolati ponti e sottoponti e riutilizza in gran parte tratti già realizzati con un bel mix di superfici, dimensioni e tipologie ciclabili. Quanti cittadini saranno incentivati a fare quel percorso al mattino presto per andare al lavoro o alla sera per il rientro? Grazie al boom delle bici elettriche in tutta Europa si investono ben altre cifre su superstrade ciclabili dirette e con dimensioni di almeno 4 metri, sottopassi ed illuminazione dedicata: solo per i primi 7 km della super-ciclabile Firenze Prato si prevedono costi per 8 milioni di euro. La beffa è che per arrivare alla Fossalta è stata realizzata la rotonda su via Emilia Est per un costo di 670 mila euro, per metà del Comune e per metà della Regione per la “Realizzazione di ciclovie regionali e promozione della mobilità sostenibile”. Insomma, una sola rotonda è costata oltre tre volte la Modena Castelfranco ed è stata finanziata per metà con fondi destinati alla ciclabilità, ma serve ad “una maggiore fluidificazione e smaltimento del traffico auto” ed a portare i pendolari in bici su isolate stradine di campagna'.