Cittanova festeggia i 100 anni di Silvia Beltrami

Una giornata speciale, per un compleanno speciale, ieri a Cittanova, località del Comune di Modena. L'occasione è stata il centesimo compleanno di Silvia Beltrami, storica residente. Un traguardo straordinario che l'intera comunità ha voluto celebrare con calore e partecipazione.

La signora Beltrami ha sempre vissuto a Cittanova, affrontando la vita con grande forza d’animo, nonostante le dure prove che il destino le ha riservato. Vedova e rimasta sola da molti anni a causa della prematura scomparsa dell’unico figlio, Silvia non ha mai smesso di essere un punto di riferimento silenzioso e amato per il quartiere. Attorniata dall'affetto della sua premurosa badante Ana, dei figli dell’adorata sorella (scomparsa anch’essa in tarda età), e di tanti vicini di casa cresciuti sotto il suo sguardo discreto e affettuoso, Silvia ha ricevuto l’abbraccio simbolico dell’intera comunità.

Alla festa, organizzata in suo onore, ha partecipato anche il vicesindaco di Modena Francesca Maletti, che ha voluto omaggiarla con una targa e parole sentite di stima. Perfettamente lucida e sorridente, la signora Beltrami ha saputo conquistare tutti con il suo spirito brillante.

Una giornata che resterà impressa nel cuore dei cittadini di Cittanova, testimoni di una vita lunga, intensa e vissuta con dignità.