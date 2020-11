Clandestino formalmente espulso, tenta furto in via Farini: arrestato

Quando gli agenti della Squadra Volante lo hanno fermato, in via San Cristoforo, nel centro di Modena, il 30enne clandestino, di origine pakistana, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e già destinatario di un provvedimento di espulsione, aveva ancora una grossa tenaglia in mano, usata nel tentativo di rompere i lucchetti anti-furto delle biciclette. L'ultimo tentativo di questo genere lo aveva messo a segno pochi minuti prima, in via Farini. Qui un uomo lo aveva sorpreso mentre armeggiava intorno al lucchetto tentando di rubare una bicicletta. Vistosi scoperto il 30enne si era allontanato ma l'uomo che lo aveva visto ha avuto l'accortezza di segnalare il tutto ad una Volante che transitava in quelmomento. Gli operatori di Polizia hanno individuato dopo poco l'autore del furto mancato e fermato in via Cristoforo. L'uomo impugnava ancora la tenaglia da carpentiere, con la quale aveva tentato di forzare il lucchetto che assicurava la bicicletta alla rastrelliera.

Accompagnato in Questura, nel corso degli accertamenti sono emersi numerosi precedenti di Polizia a suo carico, in particolare per reati contro il patrimonio. Il malvivente, clandestino, già destinatario di un decreto di espulsione, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, come disposto dal Magistrato di turno, in attesa del processo con rito direttissimo.