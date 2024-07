Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In un primo momento il matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro era stato fissato per ottobre in Campania, ma poi è stato anticipato e la location cambiata. Tra i motivi della riprogrammazione, forse anche le condizioni di salute di Eleonora Giorgi che sta affrontando la chemioterapia per un cancro. 'Mi sposo perché voglio che mia mamma sia al mio fianco e anche lei vuole essere al mio fianco in questo giorno' aveva detto Paolo, e così è stato.