Codacons: caro-vacanze da record

Andare in vacanza questa estate costerà in media l'11% in più rispetto al 2020, e per una villeggiatura la spesa procapite aumenterà di circa 98 euro tra spostamenti, alloggi e servizi. Per una villeggiatura estiva di 10 giorni si stima un costo medio di 996 mentre lo scorso anno la spesa è stata di 898 euro. Lodenuncia il Codacons, che fornisce oggi i dati ufficiali sul caro-vacanze 2021.''Dagli spostamenti in auto, treno o aereo, ai soggiorni presso strutture ricettive, passando per l'affitto diombrelloni, sdraio e lettini e alle consumazioni presso bar e ristoranti, tutto questa estate costa di più''', denuncia l'associazione. ''Con le riaperture gli esercizi al pubblico, i lidi, gli hotel, hanno modificato le proprie politiche tariffarie, applicando rincari tesi a compensare le perdite degli ultimi mesi, i maggiori costi di sanificazione e messa in sicurezza dei locali, e il contingentamento delle presenze che, di fatto, riduce i ricavi'', spiega il Codacons. Il quadro che ne emerge secondo l'associazione è quello di ''unaestate in cui una vacanza costa sensibilmente di più rispetto al 2020, nonostante già lo scorso anno stabilimenti balneari, strutture ricettive ed esercizi vari abbiano ritoccato i listini con la scusa del Covid'', sottolinea l'associazione.