Parte integrante dell’accordo è la donazione che verrà effettuata, da Chiara Ferragni, di una somma di 200mila euro a favore di un ente scelto d’intesa da Chiara Ferragni e il Codacons, con preferenza accordata ad iniziative che supportino le donne vittime di violenza. Carlo Rienzi, presidente del Codacons, esprime il suo apprezzamento per l’accordo raggiunto, il quale è di 'completa soddisfazione per le associazioni e per i consumatori che le stesse rappresentano, e sottolinea l’importanza della donazione concordata, che potrà essere di concreto aiuto alle donne più fragili'.