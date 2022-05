Colori e forme in bagno

I colori e le forme costituiscono la principale componente estetico-visiva degli interni. Tuttavia, non tutti i bagni hanno la forma, le dimensioni o le condizioni di illuminazione ideali. Nel seguente articolo vi mostreremo alcune illusioni ottiche che vi aiuteranno a nascondere le piccole imperfezioni e a sfruttare al meglio il vostro spazio, per un effetto naturale e armonioso.Foto sopra, fonte: Backbone Visuals su UnsplashLa percezione dei colori è una questione individuale. Infatti, ciò che piace a una persona può non piacere a un'altra. Quindi, stabilite in anticipo come volete che sia il progetto finale e attenetevi costantemente a questo. Il vostro progetto è quello di rendere il vostro bagno pulito, luminoso e fresco, oppure desiderate un bagno più scuro e più terreno con un'atmosfera intima per il relax? O il bagno che state progettando sarà allegro e giocoso, con audaci tonalità di colore?Oltre alle sue proprietà ottiche, ogni colore ha anche un effetto sulla nostra psiche. A questo proposito è possibile utilizzare un colore con le seguenti caratteristiche:● Attivo, che stimola e sollecita i nostri sensi - rosso, giallo, arancione● Passivo, calmante e rilassante per la mente - blu, verde, viola freddo● Colori caldi che fanno percepire gli interni più caldi, le cose più vicine e le superfici più lontane - bordeaux, rosso, arancione● Colori freddi che raffreddano gli interni e allontanano visivamente le aree - blu pallido, verde, blu-violetto● I colori neutri (a volte anche complementari), i quali non danno un'impressione particolare e dipende dalla combinazione in cui sono utilizzati - nero, bianco, grigio.Sapevate che in una stessa stanza, riscaldata alla stessa temperatura e dipinta una volta con colori freddi e una volta con colori caldi, si percepisce ogni volta una diversa sensazione di freddo? Quindi, se il bagno è una stanza fredda, senza sole e orientata a nord, utilizzate colori caldi: l'ambiente risulterà più caldo e soleggiato. Tuttavia, questo non significa necessariamente che si debba usare il giallo più “ricco”. Al contrario, colori troppo intensi in grandi aree possono sminuire la luce.Fonte: Collov Home Design on UnsplashL'effetto ottico del colore può far sembrare una stanza più ampia, più stretta o in generale più grande e più piccola.● Se si dipinge una parete lontana o il soffitto di un colore scuro, la stanza apparirà più vicina e il soffitto cadrà su di voi.● Inoltre, è bene fare attenzione alle tonalità ricche di colori altrimenti soleggiati (giallo, arancione). Infatti, hanno un effetto simile e possono oscurare una stanza in modo inaspettato.● Le pareti e il soffitto chiari daranno un'impressione di maggiore distanza e la stanza sembrerà pertanto più alta.● Se non amate il bianco neutro e volete comunque illuminare il vostro bagno, scegliete una tonalità di avorio o di legno chiaro in combinazione con il grigio chiaro, completata da piccole aree di verde caldo.● Riflettono la luce, hanno un aspetto lussuoso, ingrandiscono e illuminano visivamente l'interno.● Esempi di superfici lucide sono certe piastrelle, mobili laccati, vetro e specchi.● Danno un'impressione di terrosità, rendono lo spazio più 'accogliente', assorbono leggermente la luce (ma dipende soprattutto dal colore).● Piastrelle in finitura opaca, pietra, legno naturale, intonaco, spatolato opaco.Se non siete sicuri della vostra scelta e volete evitare un interno disordinato, attenetevi alla regola di base 'meno è meglio'. Scegliete al massimo due colori primari, di cui almeno uno neutro, e ravvivate poi lo spazio con un colore complementare. Quando si scelgono le piastrelle, è bene scegliere non più di due tipi diversi, anche per quanto riguarda i colori.La gamma di negozi e produttori di piastrelle per il bagno è davvero ampia e offre moltissime possibilità di personalizzazione. Non sbaglierete se vi limitate ai prodotti di una sola serie.Negli ultimi anni si sono imposti arredi e mobili dalle forme cubiche più minimaliste, ma esistono anche arredi dalla forma più consistente e arrotondata.Infatti, le forme arrotondate danno un'impressione più giocosa e calda, mentre i bordi evocano un maggiore senso di purezza e atemporalità. Tuttavia, anche in questo caso si tratta di impressioni molto soggettive. Alla fine la scelta è vostra, ma attenzione a non combinare le forme in modo azzardato.I colori, così come le tonalità neutre e naturali hanno dominato i bagni negli ultimi anni. La tendenza più evidente è la popolarità del bianco, e non solo in bagno. Questo è comprensibile. Infatti, il bianco è completamente neutro e porta luce. Nel caso del bagno, si tratta di un colore luminoso di purezza, che dà un'impressione visivamente più ampia, soprattutto se abbinato a superfici lucide e specchi. Le superfici bianche in bagno sono facili da mantenere grazie alla loro lavabilità (a differenza dei divani bianchi) e possono essere facilmente ravvivate aggiungendo qualsiasi altro colore sotto con i mobili, parte delle piastrelle o accessori e decorazioni intercambiabili.Suggerimento: se combinate il bianco con il legno e il grigio chiaro, otterrete un bagno neutro in morbide tonalità naturali. D'altra parte, se completate il bianco con uno o due colori vivaci e ricchi, i vostri interni saranno giocosi, allegri e freschi.Poi, la combinazione di bianco e nero è un classico assoluto che si spera non passi mai di moda. In passato, spesso si presentava soprattutto come una classica scacchiera in bianco e nero. Oggi ,però, lo si può vedere sia sotto forma di audaci motivi grafici (carta da parati, mosaici, motivi grafici di piastrelle) che come soluzione minimalista all-over (spatole, rivestimenti impermeabili, piastrelle di grande formato). Potete essere certi che con questa combinazione non sbaglierete mai. Attenzione però ai motivi e alle grafiche stravaganti, che finiranno per diventare obsoleti e fuori moda.D’altronde, il bianco e il nero esistono da sempre. Inoltre, il loro parente stretto, il grigio, sta guadagnando popolarità negli ultimi anni. La sua popolarità sta crescendo insieme allo spatolato con il cemento e calcestruzzo in tonalità naturali. Anche in questo caso, trattandosi di un colore neutro, è molto adatto come base per il bagno. Fate attenzione però alla tonalità risultante e al materiale scelto. Le tonalità di grigio molto chiare, soprattutto se lucide, si avvicinano alle caratteristiche del bianco. Al contrario, i toni più scuri e opachi tolgono luce e fanno sembrare lo spazio più piccolo. Sebbene il grigio sia considerato un colore neutro, questo non è sempre vero. Infatti, tra le tonalità di grigio, possiamo trovare sia quelle più fredde (con una punta di blu o viola) che quelle più calde (con una punta di marrone o ocra). Se avete sempre pensato al grigio come a un colore freddo, guardate bene e trovate quello che fa per voi.Fonte: R ARCHITECTURE su UnsplashChe ne dite di colori vivaci in bagno? Sebbene quanto detto in precedenza possa far pensare che i colori vivaci non siano adatti al bagno, ciò non è del tutto vero. I colori vivaci sono sempre stati utilizzati per le pareti del bagno e continueranno ad esserlo. Tuttavia, la verità è che un bagno di questo tipo non è adatto a tutti e deve essere progettato con sensibilità e attenzione. Quella che all'inizio sembra una buona idea per ravvivare l'ambiente può finire per essere una stanza buia e disordinata.Fonte: Grace Kelly su Unsplash