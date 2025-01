Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Fiera di Sant'Antonio, tradizionale appuntamento annuale che si svolge nel cuore del centro storico di Modena, il 17 gennaio, continua ad essere uno degli eventi più partecipati della città.

Anche quest’anno la fiera ha richiamato centinaia di bancarelle e migliaia di visitatori, che si sono riversati nelle vie principali per scoprire le innumerevoli occasioni di acquisto soprattutto di casalinghi e per gustare o acquistare prodotti tipici della gastronomia provenienti da ogni angolo d’Italia.

Il nome della fiera è legato alla figura di Sant'Antonio, protettore degli animali, e la manifestazione non manca di rendere omaggio a questa figura con diverse iniziative, anche se è il mercatino ad essere il vero protagonista. Le bancarelle, che offrono articoli di ogni tipo, dai prodotti artigianali a quelli vintage, attirano ogni anno un pubblico variegato, che cerca pezzi curiosi, oggetti rari e, non da meno, l’occasione per fare qualche buon affare.

Grande sforzo della Polizia Locale presente nei principali accessi al centro storico, oggi chiuso al traffico, e tra le bancarelle per prevenire e contrastare l'azione di borseggiatori. Oltre che in centro storico la presenza di bancarelle è distribuita anche nelle principali piazze: Mazzini, Roma e Matteotti