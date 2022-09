Colpo di coda di Speranza: possibile proroga mascherina in strutture sociosanitarie

Un mese di proroga al mantenimento dell'obbligo di indossare la mascherina in strutture sociosanitarie, di ospitalità e lungodegenza, nelle Rsa, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli hospice, nelle strutture riabilitative e nelle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. E' questo il provvedimento a cui starebbbe per dare il via libera il governo agli sgoccioli del mandato, e che entrerebbe un vigore nel giorno, il 30 settembre, in cui lo stesso cadrebbe per i mezzi pubblici. Provvedimenti, l'uno e l'altro, difficili da capire, anche con il massimo sforzo, se si predilige l'approccio scientifico e di tutela della salute pubblica.Il timore, ancora una volta, che si tratti di provvedimenti puramente politici, sganciati da ogni presupposto scientifico. Come del resto lo sono sempre più, alla luce dei dati e dell'andamento delle vaccinazioni, i provvedimenti ancora in vigore in certi ambiti. Qualche esempio. Oggi, in un ospedale come Baggiovara, non puoi entrare senza Green Pass. Ottenuto con terza dose quindi non solo con il completamento del ciclo primario da due dosi ma inteso come completato con dose booster o, in alternativa, con Green Pass da tampone. Senza misurazione della febbre, per tutti. Ciò significa che una persona senza green pass da vaccino non può entrare se non sottoponendosi a tempone ogni 48 ore. E quando gli viene concesso di entrare non ha nessuna garanzia di trovarsi in un ambiente tutelato e senza persone positive. Proprio perché basta avere terza dose (e non importa se fatta anche un anno fa) e quindi green pass illimitato per entrare nello stesso ospedale anche da positivo, con 38 di febbre, senza limiti. Chiaramente il buon senso spingerebbe a non farlo, ma per chi lo fa non c'è un controllo capace di impedirlo. Perché con la terza dose è concesso tutto. Nello stesso ospedale in cui non possono lavorare e vengono sospesi medici e sanitari che non hanno completato il ciclo vaccinale o che sono guariti da più di tre mesi, mentre possono lavorare coloro che hanno fatto la terza dose da 8, 9, 10 mesi, e quindi non hanno più la copertura garantita sulla base del parametro dei 3 e sei mesi che viene invece utilizzato scientificamente per sospendere gli altri. Il paradosso dei paradossi come lo sarebbe prorogare un obbligo di un mese, almeno senza spiegarne, almeno una volta il presupposto scientifico, sulla potenziale efficacia.L’obbligo di indossare le mascherine è già caduto nelle scuole all’inizio dell’anno accademico, queste restano consigliate in alcune Università italiane, come Bologna, Firenze, Padova, Pisa e Torino.Nel settore pubblico, invece, vige l'obbligo quanto previsto dalla Circolare n.1/2022 del Ministero della Funzione pubblica, che esclude l’utilizzo della mascherina negli uffici ma raccomanda l’uso della mascherina Ffp2 in specifiche occasioni: in particolare, per il personale a contatto con il pubblico sprovvisto di idonee barriere protettive, per chi è in fila a mensa o in altri spazi comuni, per chi condivide la stanza con personale “fragile”, negli ascensori e nei casi in cui gli spazi non possano escludere affollamenti. Per il settore del lavoro privato vige l'obbligo di mascherina per quei colleghi che lavorano fianco a fianco, senza cioè possibilità di rispettare la distanza di sicurezza. La misura, in questo caso, è in vigore fino al 31 ottobre, salvo proroghe.Gianni Galeotti