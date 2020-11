Ordinanza Speranza: Emilia-Romagna rimane fascia arancione

Con un indice di contagio che di poco superiore ad 1 la regione Emilia-Romagna, che oggi ha deciso un allentamento delle restrizioni con una nuova ordinanza in vigore da domenica, rimarrà in zona arancione. Stessa fascia nella quale è ritornata la Lombardia.

La nuova ordinanza e attesa ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, è arrivata in serata (con entrata in vigore da domenica 29 novembre) al termine della riunione della Cabina di regia di ministero e Istituto Superiore di Sanità per il monitoraggio settimanale sull'andamento dell'epidemia. Il Dpcm del 3 novembre, che istituiva la divisione in fasce, prevede la permanenza di 14 giorni in un livello di rischio di fatto inferiore prima di poter allentare le restrizioni. L'Emilia-Romagna, confermata oggi in zona arancione, potrebbe però passare in zona gialla (come già anticipato oggi dal Presidente Stefano Bonaccini), dal 4 dicembre quando entrerà in vigore anche il nuovo DPCM

Si attende invece per il 3 dicembre un nuovo Dpcm del presidente del Consiglio Conte con misure specifiche per il periodo delle festività.

La situazione delle Regioni italiane a seguito della nuova ordinanza emessa dal Ministro della Salute

- in fascia rossa: restano Valle d'Aosta, provincia di Bolzano, Abruzzo, Campania, Toscana;

- in fascia arancione: entrano Lombardia, Calabria e Piemonte. Restano Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Puglia, Basilicata. La Toscana dovrebbe entrare in zona arancione dal 4 dicembre;