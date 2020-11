Bonaccini: 'Nei prossimi giorni zona gialla e domenica negozi aperti'

'Penso, guardando i numeri nei prossimi giorni diventeremo zona gialla e oggi decideremo l'apertura dei negozi già da questa domenica. Andremo a sfumare l'ordinanza regionale con la quale avevamo deciso ulteriori misure restrittive', e la chiusura dei negozi non alimentari nel fine settimana. 'Poi consentiremo la riapertura di corsi sia individuali che collettivi. Visto che le cose vanno meglio iniziamo ad allentare la presa'Lo ha detto questa mattina il Presidente della Regione Stefano Bonaccini nel collegamento in diretta con la trasmissione Omnibus de La 7. Dalla sua casa, dove sta sottoponendosi, 'ancora per dieci giorni' - ha affermato alle terapie per la polmonite. Da alcuni giorni, lo ricordiamo, il Presidente Bonaccini è risultato negativo al secondo tampone di verifica dopo il periodo di quarantena.