Come illuminare gli spazi esterni rispettando l’ambiente

Parchi, giardini, strade e monumenti valorizzati da luci a basso impatto ambientale, e a vantaggio del comfort.L'illuminazione degli spazi esterni di edifici pubblici e privati, piazze, monumenti e vie rappresenta una sfida importante per gli architetti. L'obiettivo è quello di creare un ambiente sicuro e accogliente, migliorando l'efficienza energetica e riducendo l'impatto ambientale, senza trascurare la gradevolezza estetica data sia dal design delle installazioni che delle luci in sé. La scelta delle lampade giuste è fondamentale per raggiungere questi obiettivi. Illuminazione Esterna , installazioni artistiche ed emozionanti giochi di luce progettati con sapienza da esperti lighting designers, sono sempre più frequenti ed apprezzati, anche a scopo educativo. Infatti, negli ultimi anni più che mai, la manipolazione delle luci negli spazi urbani è diventata un mezzo per attirare l’attenzione verso tematiche di rilevanza pubblica, come i diritti umani, l’indipendenza energetica, il riscaldamento globale accelerato dallo smodato consumo di energia dell’uomo e l’inquinamento in ogni sua forma.Noi italiani siamo grandi maestri in questo campo, esportando l’eccellenza nei quattro angoli del mondo; tanto per quanto riguarda la ricerca e sviluppo in illuminotecnica, quanto sulla realizzazione di schemi di illuminazione di grande valore scenico e funzionale. Quindi non più punti luce sparsi solo per non lasciare un’area al buio, ma lampade, applique, faretti e lampioni di varie forme e colori, in grado di impreziosire il decoro architettonico di città e residenze private.In primo luogo, è importante considerare l'efficienza energetica delle lampade. Le soluzioni LED sono privilegiate oggi, poiché consumano meno energia rispetto alle lampade tradizionali e hanno una vita utile maggiore. Inoltre, è possibile regolare la luminosità e il colore della luce emessa, consentendo così di adeguare l’effetto all’ambiente che li circonda e all’utilizzatore finale.

L'illuminazione a induzione utilizza un campo elettromagnetico per generare luce, il che significa che non hanno filamenti o elettrodi che si bruciano. Ciò li rende estremamente duraturi e affidabili, con una durata della lampada fino a 100.000 ore.



L'illuminazione dinamica si basa sull'utilizzo di sensori e controlli intelligenti per regolare la luminosità e il colore della luce in base alle condizioni ambientali e alla presenza di persone. Ciò consente una notevole riduzione dei consumi energetici e una maggiore flessibilità nell'utilizzo. E proprio questa dinamicità caratterizza sempre di più le smart city, che vengono pensate per una gestione semplificata, quasi autonoma, in vista di obiettivi di miglioramento della sostenibilità ecologica fissati dall’Agenda 2030 delle Nazione Unite.



I nuovi progetti di illuminazione partono dalla scelta del formato del dispositivo illuminante affinché sia armonioso con l’estetica del sito di installazione, proseguendo con lo studio della proiezione dell’irraggiamento. Sta tramontando l’epoca di asettici lampioni disseminati a distanza regolare lungo i tragitti di macchine e pedoni, per lasciare spazio a sistemi che portano luce all’aperto sfruttando la rifrazione di edifici, pavimentazioni, esaltando la bellezza dell’arredo e delle architetture, dando supporto alla sicurezza di chi vi transita.