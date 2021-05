Come scegliere il condizionatore più adatto alla tua casa

Il benessere in casa è fondamentale e poter controllare la temperatura interna in base alla stagionalità utilizzando sistemi di climatizzazione è importante per vivere bene. Bisogna tuttavia sapere che il condizionatore è un sistema che determina dei consumi e quindi se stai per sostituire il condizionatore è importante scegliere quello più adatto alla tua casa così da evitare sprechi di energia e assicurare un funzionamento ideale senza il rischio di dover chiedere aiuto per la riparazione di elettrodomestici a Modena . Come scegliere? Vedremo insieme quali sono gli aspetti più utili da considerare per fare un acquisto mirato.La prima valutazione da fare quando si acquista un condizionatore è quella relativa al posizionamento e allo spazio a disposizione. Per ambienti piccoli vanno benissimo anche dei condizionatori a parete piccoli o di quelli mobili, così da poter decidere di volta in volta dove posizionarlo per essere meno ingombrante. Il vantaggio è quello di poterlo usare inoltre solo nell'ambiente in cui si sosta, con lo svantaggio però di una maggiore rumorosità e un costo più elevato.Se invece stai pensando di creare un impianto di climatizzazione per diversi ambienti e che sia un sistema integrato, puoi anche valutare i multisplit collegati ad un'unica unità esterna. In questo modo, avrai la possibilità di riscaldare diversi ambienti in contemporanea e di effettuare una volta sola i lavori per l'impianto.Un altro aspetto da considerare è di tipo tecnico-pratico, ossia valutare bene le caratteristiche del condizionatore e confrontarle con le proprie esigenze e il proprio budget. Come già indicato, il condizionatore incide sui costi in bolletta e sulle emissioni. Può arrivare a consumare in estate - con un'accensione di 6 ore - 1,20 euro al giorno. Per ottimizzare questi costi è quindi importante scegliere un dispositivo di classe energetica elevata, che consente di ridurre l'impatto economico e ambientale. Tutte le informazioni relative ai consumi puoi trovarle sull'etichetta energetica, una vera e propria carta d'identità dell'apparecchio che consente al consumatore di capire sin da subito quali sono i costi medi da sostenere per l'impianto di climatizzazione. Tra quelli in commercio, scegliete preferibilmente il condizionatore dotato di inverter: in questo modo sarà lui a controllare la temperatura in maniera automatica, evitando accensioni e spegnimenti che portano solo ad un consumo maggiore.Non dimenticare inoltre di valutare la potenza dell'elettrodomestico, che va adattata allo spazio da climatizzare. Comprare un dispositivo troppo potente o al contrario troppo piccolo per l'ambiente in cui sarà collocato, incide solo negativamente sui consumi, creando inoltre dei disagi agli inquilini.L'acquisto del condizionatore può essere anche un'occasione per migliorare l'efficienza energetica della tua casa. Nella Legge di bilancio del 2021 sono infatti stati prorogati sia l'Ecobonus sia le agevolazioni per le ristrutturazioni , che consentono di avere uno sconto sull'Irpef della dichiarazione dei redditi pari al 50% dell'investimento. È stato poi rinnovato anche il Bonus Casa 110%, che prevede invece un recupero quasi totale delle spese, con la possibilità anche di ricevere lo sconto immediato in fattura, se si effettuano interventi di ristrutturazione e di ammodernamento delle abitazioni. L'installazione di una pompa di calore potrebbe essere un valido investimento per ottimizzare i consumi e rendere la casa energeticamente efficiente.