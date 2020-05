Comitato a Muzzarelli: 'Sottostimati i dati sui morti nelle Cra'

'Egregio Muzzarelli, nel ringraziarla per l'incredibile lavoro che sta svolgendo per permettere una fase 2 dell’emergenza quanto più possibile sicuro e per le risorse messe in campo dal comune per la gestione delle strutture per anziani, lo scrivente comitato non può esimersi da rilevare come ancora una volta venga fornito un dato non corretto relativamente ai decessi per Covid 19 all'interno delle strutture il quale viene equiparato al numero dei tamponi positivi delle persone poi decedute'.

Così il Comitato familiari delle vittime nelle Cra/rsa di Modena e provincia dopo le parole in Consiglio pronunciate da Muzzarelli.

'Noi riteniamo, che i numeri a Lei noti in quanto citati dalle autorità relativi ai decessi per Coronavirus all'interno delle strutture per anziani, non siano rappresentativi in quanto afferenti ai soli tamponi positivi. Come più volte rappresentato da questo comitato, il numero dei tamponi positivi non è dato significativo in quanto non è mai stato documentato nè il numero dei test effettuati nè l'elenco delle persone interessate. Tale dato, come già affermato dallo scrivente comitato, oltre ad essere non rappresentativo, se utilizzato rischia di avere effetti manipolatori in grado di dare una fuorviante rappresentazione ad una realtà che ogni giorno si rivela essere più drammatica - continua il Comitato -. Il rispetto per le persone anziane decedute sole, senza il conforto dei propri cari, fra immani sofferenze in un letto di una struttura, il rispetto per i loro familiari, per gli operatori sanitari i quali stanno pagando un prezzo troppo elevato per la loro opera e per i cittadini che vogliono informazioni veritiere impone perlomeno la diffusione da parte delle autorità di dati inoppugnabili. Apprendiamo dalle Sue parole, non senza un cauto ottimismo, importanti notizie sulle iniziative intraprese per il controllo del personale delle strutture per anziani, ciò non deve però fare passare in secondo piano pesanti responsabilità a nostro avviso ravvisabili in ordine alla pregressa gestione della pandemia all'interno delle 14 strutture su un totale di 52 in Modena e provincia dove si sono verificati decessi in numero non giustificabile'.