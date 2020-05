Dramma nelle cra: su 124 morti in provincia di Modena 34 decessi in città

Nelle 52 strutture accreditate sul territorio provinciale, sono 14 le Cra dove si è verificata la presenza del virus, a cui se ne aggiunge una non accreditata. Invece, delle 16 strutture presenti sul territorio comunale, tre sono quelle interessate dal contagio; attualmente ci sono in tutto 25 ospiti positivi al virus isolati in struttura, mentre sono complessivamente 34 i decessi (sui 124 totali in provincia di Modena al 22 aprile) e d’altra parte si registra anche un segnale positivo: sono 41 gli ospiti guariti dal virus. Lo ha affermato il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli intervenendo in Consiglio comunale oggi con un’informazione sulla gestione della cosiddetta Fase 2. In tutte le Cra della provincia, come nelle strutture per disabili, si stanno svolgendoi test sierologici agli operatori e il sostegno alle Cra è continuato sul fronte del personale, della telemedicina e della fornitura di dispositivi di protezione personale (oltre 83mila le mascherine fornite).