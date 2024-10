Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E' il racconto, riportato dalla Adnkronos, di Eleonora Coletta, del Comitato vittime Covid Moscati di Taranto, durante l'audizione in Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid.



'Sia lui che mio marito - ha continuato Coletta - conducevano una vita normale e in salute e sono tutti morti per Covid, cioè ricoverati per Covid, ma morti per mancata assistenza e terapia. Mi dicevano che mio padre era vecchio e non avrebbero fatto nulla, papà aveva 74 anni. Si sta portando l'età pensionabile a 70 anni, come si fa a dire che a 74 un uomo è vecchio e non merita di essere curato. Mio marito Dario aveva 56 anni e l'esecuzione di una Tac gli avrebbe salvato la vita e rivelato che c'era un pneumotorace determinato da mala gestione dell'ossigeno. Ho scoperto a Taranto casi identici: nessuna diagnosi, nessuna terapia, nessuna assistenza e nessuna umanità'.