Compensi non dichiarati per un milione di euro: nei guai content creator modenesi

La Finanza di Modena ha intensificato l’azione di monitoraggio nei confronti dei cosiddetti Digital Content Creator – influencer, modelle e modelli professionali, nonché produttori di contenuti digitali per piattaforme dedicate agli adulti – che operano attraverso servizi di intermediazione digitale quali OnlyFans, Fansly e Patreon.
L’attività investigativa, sviluppata dal Gruppo di Modena mediante analisi economicofinanziarie e approfondimenti sulle principali piattaforme online utilizzate per la diffusione di contenuti digitali, ha consentito di individuare 6 content creator nei cui confronti sono state avviate altrettante attività ispettive. Gli accertamenti eseguiti hanno evidenziato come i soggetti verificati svolgessero in maniera abituale e continuativa la propria attività sulle citate piattaforme, omettendo in larga misura di dichiarare al fisco i compensi percepiti. Nel periodo compreso tra il 2019 e il 2025 sono stati così ricostruiti redditi non dichiarati per circa 1 milione di euro.
La quantificazione dei compensi è stata effettuata considerando sia i corrispettivi monetari derivanti dagli abbonamenti sottoscritti dagli utenti, sia il valore economico di beni e servizi ricevuti tramite le cosiddette wishlist predisposte dai creator. Tali forme di remunerazione consentivano ai fan di accedere a contenuti digitali esclusivi, prevalentemente fotografici e video, nonché di interagire direttamente con i creator attraverso sistemi di messaggistica integrati e di richiedere contenuti personalizzati.
Al termine delle verifiche, l’importo complessivamente ricostruito è stato segnalato all’Agenzia delle Entrate anche ai fini dell’applicazione della cosiddetta “tassa etica”, ovvero l’imposta prevista per i soggetti che producono, distribuiscono o diffondono materiale destinato a un pubblico adulto, anche in formato multimediale, nonché all’Inps per la determinazione e il recupero della contribuzione previdenziale dovuta.
Compensi non dichiarati per un milione di euro: nei guai content creator modenesi
Bloccati dalla Guardia di Finanza. Operavano su piattaforme OnlyFans, Fansly e Patreon
La Finanza di Modena ha intensificato l’azione di monitoraggio nei confronti dei cosiddetti Digital Content Creator – influencer, modelle e modelli professionali, nonché produttori di contenuti digitali per piattaforme dedicate agli adulti – che operano attraverso servizi di intermediazione digitale quali OnlyFans, Fansly e Patreon.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Rissa a bottigliate scuote il sabato sera in centro a Modena
Modena, Francesca Marchesini è la nuova presidente dell’Ordine degli ingegneri
Modena, follia al parco della Resistenza: spara alle anatre con un fucile
La Pressa in lutto per la scomparsa di Cristiano LeonelliArticoli Recenti
Rotary Vignola Castelfranco Bazzano: il presidente Paolo Botti passa la campana ad Alessandro Fibbia
Modena, lotta al cancro: per l'ambulatorio Lilt Alessandra Pederzoli oltre 300 le visite di controllo al mese
Sportello antidiscriminazione: 47 consulenze in un anno e mezzo, finanziamento confermato
Modena, Amo chiude il 2025 in utile: bilancio approvato all'unanimità