Complanarina: riapre stradello San Lorenzo

Completato l’intervento all’altezza del ponte autostradale nell’ambito dei lavori della Complanarina, a cura di Autostrade. Apre anche un tratto del nuovo svincolo

Riapre alla circolazione veicolare stradello San Lorenzo nel tratto del cavalcavia autostradale, chiuso da alcuni mesi per consentire i lavori di realizzazione della Complanarina e del nuovo svincolo sulla via, a cura di Autostrade per l’Italia.

Apre anche un tratto del nuovo svincolo di collegamento tra la Complanarina e stradello San Lorenzo per consentire l’accesso alle abitazioni nella zona, mentre fino a completamento lavori rimane chiusa la nuova rotatoria di collegamento alla futura tangenziale.

I lavori su stradello San Lorenzo hanno infatti riguardato, in particolare, la realizzazione di una rotatoria di raccordo con la viabilità ordinaria prima del ponte autostradale e di un sottovia all’altezza del ponte per il passaggio della Complanarina.

L’intervento per lo svincolo di stradello San Lorenzo, che ha subito una sospensione a causa del maltempo e dei prolungati ristagni di acqua conseguenti, segue quello adottato su strada Paganine, anche in quel caso per consentire la realizzazione del nuovo svincolo della Complanarina, aperto lo scorso aprile.

Parallelamente Autostrade sta proseguendo con l’intervento di realizzazione della nuova tangenziale sull’intero tratto tra la Nuova Estense e il casello autostradale di Modena sud.