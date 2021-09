Comunità straniere meno vaccinate, campagna informazione Ausl

L'Ausl sta avviando su tutti i distretti del territorio provinciale, in collaborazione con le Amministrazioni comunali, percorsi per raggiungere le varie comunità straniere, avvalendosi anche della mediazione culturale. L’obiettivo dichiarato dell'azienda sanitaria locale è informare correttamente sulla campagna vaccinale in corso e attivare percorsi concreti di vaccinazione, per fare fronte ad un dato in decisa controtendenza rispetto al resto della popolazione. Quello relativo al numero di vaccinati. Attualmente la percentule di coloro che hanno ricevuto la seconda dose completando il ciclo di vaccinazione è del 39,3% totale. Che a Mirandola ha il valore relativo più basso dell'intera provincia, con il 34,8%. Dati che hanno spinto l'Ausl ad agire, andando direttamente, con propri operatori 20% con solo la prima dose, in attesa di sottoporsi alla seconda, porterà la prima a crescere, ma a livelli per ora nemmeno paragonabili a quelli del resto della popolazione. Ed è così che l'Ausl ha deciso di mettere in campo un piano specifico di informazione e comunicazione nei confronti di questa parte di popolazione che spesso per difficoltà, anche legate alla lingua o ragioni culturali, non si vaccinano. Un piano già iniziato e che nel recente passato ha registrato il buon riscontro di una persone seduta vaccinale di domenica 5 settembre alla Casa della Salute “G.P. Vecchi” di Modena, dedicata agli stranieri, alla presenza dei mediatori culturali di diverse lingue, e la vaccinazione della comunità Sikh di Castelfranco Emilia.