In provincia di Modena, nel periodo covid, aumentata del 15% la mortalità

La progressione ed i picchi nella linea che sul grafico Ausl illustra il numero dei deceduti totale (per tutte le cause), in provincia di Modena, prima e durante il periodo della pandemia, non lascia spazio a dubbio. L'arrivo del Covid ha coinciso (anche se non si sa esattamente in quale relazione), sui numeri della mortalità generale. Al di là della distinzione, pur importante, del 'con' covid o 'per' covid. Ovvero non si sa, o meglio si sa ma solo in termini tendenziali e di stima, quante siano le persone decedute solo per covid e in assenza di altre patologie, ovvero 'per' covid. Un dato per ora disponibile suu campioni nazionali, oggetto dell'esame delle cartelle cliniche da parte dell'Istituto Superiore della Sanità, non disponibile, almeno pubblicamente, su scala regionale e tanto più provinciale. Si sa, in linea tendenziale, che le persone decedute 'per' covid, senza altre patologie, rappresentano una percentuale limitata, intorno all'1%.Fatto sta che la mortalità tra le persone covid positive, ovvero decedute 'con' covid (che è anche quella riportata nei report quotidiani), ha evidentemente inciso, guardando il grafico, sulla mortalità generale.Che, in provincia di Modena, cresce del 15% dal 2019 al 2020. Anche in questo caso, è doverosa una ulteriore considerazione. Come per i dati sull'andamento dei positivi e dei ricoveri in periodi con o senza vaccini, è necessario tenere conto di altre macrovariabili incidenti in maniera differente e significativa sulla prima, seconda e terza fase della pandemia. Per esempio il fatto che nella prima fase di lockdown si era ridotta la mortalità per incidenti stradali e per altri fattori di rischio. Allo stesso tempo, in tutte le fasi, anche se in forme differenti, può avere inciso il fatto che i limiti nella cura di altre patologie 'non covid' abbia portato a effetti negativi, e forse letali su persone non positive ma patologiche, e che non si sarebbero misurati in altri periodi.Ciò detto, i termini assoluti parlano chiaro: 7.342 persone decedute in provincia di Modena nel 2019 (periodo non covid), e 8.477 nel 2020 (periodo covid). Con un repentino calo a a gennaio 2021, che cede il passo ad un nuovo rimbalzo da febbraio proseguito a marzo. E che sembra fare prevedere un nuovo picco. Una differenza al rialzo nel numero di deceduti nel periodo della pandemia che si riscontra anche nei picchi di mortalità nel periodo della pandemia (da inizio 2020 ad oggi), posti a confronto con quelli raggiunti negli anni precedenti e che l'Ausl pone in coincidenza con i picchi dell'influenza. Bisogna tornare a cavallo tra il 2016 ed il 2017 per trovare un picco di mortalità simile a quello raggiunto durante la pandemia covid, ed in particolare nella seconda fase. Del resto mai, almeno nei 3 anni precenti alla diffusione della pandemia, in particolare 2017,2018 e 2019, si erano registrati valori così alti nel numero di morti nella nostra provinciaGi.Ga.