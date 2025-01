Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Conosciuto e stimato in paese, Paolo Valeri apparteneva a una generazione di medici di famiglia ormai scomparsa. Visitava i propri assistiti a casa, a qualsiasi ora del giorno e della notte e il suo cellulare era sempre acceso, festività comprese.Viveva la sua professione come una missione, una passione generosa riconosciuta da tutti e affiancata a quella per la letteratura classica, la musica lirica e le automobili. Anche durante i mesi di malattia non ha mai perso il gusto per una battuta intelligente e spiazzante e ha sfruttato ogni giornata buona, ogni momento di tregua per incontrare gli amici, continuando a coltivare fino all'ultimo l'amore per la vita. Concordia e la Bassa modenese piangono una persona buona e un medico di un mondo ormai purtroppo svanito.Lascia i figli Sofia, Vittorio e Stefania e la moglie Nadia. I funerali si terranno mercoledì alle 14.30 con partenza dalle camere ardenti di Villa Richedi a Concordia.