Concorso d'eleganza Varignana 1705: la storia dell'auto in mostra

Sul prato si passa in rassegna la storia dell'automobilismo con Bentley, Bugatti, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Porsche, Lamborghini, De Tomaso, per arrivare alla Benz 8/20 PS, autovettura costruita da Karl Benz nel 1914 prima dell'unione con Mercedes. Anche qui la storia sotto la carrozzeria è “avventurosa”, come spiega Silvia Nicolis che oggi custodisce questo modello a Verona nel Museo Nicolis: “Benz la realizzò per un Maharaja indiano da utilizzare per la caccia, poi finì negli Stati Uniti in due musei per poi essere presa da un collezionista che la portò in Germania. Venne messa all'asta nel 2003 e da allora è in Italia, e qui a Varignana l'abbiamo portata per la prima volta a un concorso d'eleganza con tutto il suo set originario per la caccia”. Esposte sul prato due eleganti Maserati 3500 GT Spider Vignale, marchio del tridente fondato nella vicina Bologna e che quest'anno spegne i 110 anni. “L'Italia per fortuna ha un valore storico, abbiamo tantissime macchine in tutt'Italia, anche di grandissimo prestigio e qui a Palazzo di Varignana hanno concentrato 37 vetture favolose, veramente iconiche. Tanti i modelli interessanti, difficilmente visibili normalmente”, osserva Gian Carlo Minardi, ospite dell'evento e fondatore della squadra Minardi attiva per 20 anni in Formula 1. Ma il cuore non batte solo per le automobili, come spiega il collezionista Alessandro Scagliarini: “In questo settore organizziamo dei raduni per beneficenza, con lo scopo di aiutare le associazioni di volontariato impegnate nell'assistenza di bambini autistici. Ad una di queste abbiamo donato 5 mila euro per rimettere a posto la loro sede che si trovava fra Budrio e Selva Malvezzi, vicino al fiume Idice durante l'alluvione del 2023”.

Marco Amendola