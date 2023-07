Condominio di 75 appartamenti: Hera stacca l’acqua per 8 ore. E’ caos

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Rabbia e caos oggi pomeriggio in viale Gramsci. Per un problema di morosità, a quanto risulta legata a questioni burocratiche non connesse a inadempienze dei condomini, Hera ha staccato alle 12 l'acqua all'intero condominio Primavera. Un edificio con 75 appartamenti è rimasto così senza acqua per oltre 8 ore. Per l'esattezza la legge consente di lasciare una riserva minima di acqua di pochi litri l'ora, ma di fatto in una struttura con così tanti alloggi l'acqua non era disponibile per nessuno.

I condomini sono così scesi in strada a manifestare tutta la loro rabbia, in una giornata di caldo record e con alcune famiglie con disabili costrette, insieme a tutte le altre, a restare senza risorsa idrica. La situazione, dopo le pressioni dell'amministratore di condominio, si è sbloccata intorno alle 20 quando sono stati tolti i sigilli ed è stato riattivato il servizio.