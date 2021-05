Conduttrice Bbc muore a 44 anni per coauguli e dopo dose Astrazeneca

La conduttrice radiofonica della Bbc inglese, Lisa Shaw, 44 anni, è morta in ospedale dopo aver sviluppato “coaguli di sangue ed emorragie”. Pochi giorni prima del decesso, come sottolinea la famiglia, si era sottoposta alla prima dose Astrazeneca. La donna, che non aveva problemi di salute noti, ha sviluppato forti mal di testa una settimana dopo aver ricevuto la dose di vaccino e si è ammalata gravemente pochi giorni dopo. È morta venerdì scorso in ospedale a Newcastle dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva. Sono in corso le indagini per capire se la somministrazione del siero e la sua morte siano o meno collegate. Il certificato di morte stilato elenca il vaccino come uno dei possibili fattori presi in considerazione in collegamento col decesso.In una dichiarazione rilasciata dalla BBC, la famiglia di Shaw ha dichiarato: “Siamo devastati e c'è un buco a forma di Lisa nelle nostre vite che non potrà mai essere riempito. La ameremo e ci mancherà sempre. È stato un enorme conforto vedere quanto fosse amata da tutti coloro di cui ha toccato la vita, e in questo momento chiediamo la privacy per permetterci di soffrire come una famiglia'.