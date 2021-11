Connessione internet senza linea telefonica fissa: oggi è possibile

punto_par:141Array ( [0] => href='https://sosutenze.it/internet-a-casa-senza-telefono-fisso/' [1] => target='_blank' [2] => rel='noopener'>internet [3] => senza [4] => linea [5] => telefonica [6] => e [7] => di [8] => accertarsi [9] => prima [10] => di [11] => tutto [12] => che [13] => il [14] => servizio [15] => sia [16] => disponibile [17] => nella [18] => propria [19] => zona [20] => di [21] => residenza. Tuttavia, se un tempo la connessione web era legata necessariamente alla linea telefonica fissa, oggi si può dire che nella maggior parte dei casi il telefono fisso sia inutile mentre, al contrario, sia necessaria una connessione usufruibile contemporaneamente da diversi dispositivi.Grazie ad una connessione web wifi, veloce e di qualità, è possibile navigare in internet con pc, notebook e dispositivi mobili di qualsiasi tipo e quindi lavorare, studiare, leggere le notizie, visionare filmati e video, fare shopping e così via. I gestori dei servizi di telefonia propongono soluzioni di vario genere per dotarsi di connessione web senza comunque disporre necessariamente di una linea voce, con un costo fisso mensile molto conveniente.Si consiglia di verificare le diverse offerte internet senza linea telefonica e di accertarsi prima di tutto che il servizio sia disponibile nella propria zona di residenza. Le tecnologie utilizzate sono diverse e variano in base alla località, la maggior parte delle città sono state cablate per la fibra ottica, dove questa non fosse presente è comunque possibile ricorrere all’Adsl oppure alle connessioni portatili, che oggi si stanno diffondendo molto grazie alla versatilità e alla praticità.Per dotarsi di una connessione web senza telefono fisso, occorre scegliere un abbonamento che preveda l’attivazione della sola linea dati, evitando le offerte che prevedono il servizio voce / dati. Nelle località in cui è stato già attuato il cablaggio per la fibra ottica, è possibile usufruire di una connessione molto veloce ad un prezzo competitivo, l’alternativa dell’Adsl offre comunque buone prestazioni ed è ormai disponibile quasi ovunque.Tuttavia, in tutti i casi in cui non sia possibile accedere ad una linea di telefonia, ad esempio alcune zone periferiche o in una casa in affitto dove non è possibile realizzare un impianto, la soluzione è quella di scegliere un modem portatile con scheda Sim, che consente di collegarsi a internet ovunque e in qualsiasi momento, con la sola presenza di una presa di corrente elettrica.Una scelta sicuramente molto comoda anche per una casa che si utilizza solo in alcuni periodi all’anno o per un piccolo ufficio usato per svolgere il proprio lavoro.Il router portatile è un piccolo apparecchio dotato di una scheda Sim, che funziona con la stessa tecnologia dei telefoni cellulari, senza alcuna necessità, quindi, di disporre di una linea telefonica.La comodità di questo metodo è senza dubbio la possibilità di spostare il modem praticamente ovunque vi sia una presa di corrente, può essere quindi un’ottima soluzione anche da utilizzare in campeggio, in vacanza o in un ufficio usato saltuariamente. Il progresso tecnologico ha velocizzato notevolmente questo tipo di connessione, permettendo una navigazione veloce e stabile anche in assenza di una linea via cavo, un’ottima soluzione dove non conviene o non è possibile realizzare un collegamento tradizionale.