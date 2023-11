Consegnate le medaglie al valore atletico del Coni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Insieme al numero uno del CONI regionale, erano presenti Claudia Giordani, vice presidente nazionale del CONI, il prefetto di Modena Alessandra Camporota, il questore di Modena Silvia Burdese, Giammaria Manghi per la regione Emilia Romagna, il presidente della provincia di Modena Fabio Braglia, oltre a diversi amministratori locali di atleti premiati.“Ascoltiamo l’inno italiano – ha detto Andrea Dondi – che è ciò che accomuna uomini e donne del nostro paese nella giornata dove vogliamo ribadire a nome di tutto il mondo sportivo il nostro no alla violenza di genere, ed in particolare al rispetto doveroso degli uomini nei confronti di tutte le donne.

Ringraziamo il generale Davide Scalabrin per averci ospitato in Accademia e tutti coloro che oggi, grazie al proprio impegno e ai risultati ottenuti hanno ricevuto una medaglia che porta in alto tutto il movimento sportivo regionale”. Dopo il saluto in video del presidente del CONI Giovanni Malagò, sono iniziate le premiazioni, cominciando dalla ex farfalla Martina Santandrea, nominata nuova presidente della commissione atleti dell’Emilia Romagna, quindi la medaglia d’argento a Tokyo nella sciabola Luigi Samele. Tra gli ori anche Rebecca Tarlazzi, oramai al termine di una carriera di pattinatrice meravigliosa. Con lei presenti anche gli altri pattinatori Giovanni Piccolantonio (BO) e Asya Sofia Testoni (BO), i campioni mondiali di pesca sportiva Francesco Reverberi (RE) e Daniele Lambertini (MO), il campione del mondo di acque interne Ferruccio Gabba (RE), quello di pesca con canna Anthony Giacomini (RN), Andrea Trezza (FIPSAS, RN) e il campione del mondo di beach tennis Tommaso Giovannini (RA),



Sono state 32 le medaglie d’argento e ben 65 quelle di bronzo, tra cui anche la nuotatrice Costanza Cocconcelli in partenza per gli europei in Romania e la bowler Sofia Salinas in partenza per i mondiali in Colombia.

Un riconoscimento lo hanno ricevuto anche le ragazze della regione facenti parte della nazionale under 15 di softball che ha partecipato ai mondiali di Tokio. Sono Blue Berto, Martina Fantinati, Letizia Giunchi e Caterina Turci del Softball club Forlì, Giulia Calzolari del Pianoro Softball e Federica Forlani dell US Giovanile Collecchio Softball.



Al termine della manifestazione gran parte degli atleti hanno partecipato ad un allenamento cumulativo all’interno della splendida palestra dell’Accademia.