Consigli per affrontare al meglio il tuo viaggio in aereo

Sinonimo di comfort e riposo, il viaggio in aereo non disdegna innumerevoli soluzioni all’insegna del risparmio. L’economicità del volo è una realtà di fatto, avvalorata dalle proposte online presenti sui siti dei vettori, dove trovare voli in offerta è più facile di quanto si possa immaginare.Prenotato il volo, non resta che dedicarsi all’organizzazione del viaggio, considerando che cosa può essere utile portare con sé, e come prepararsi per godere del massimo comfort a bordo del velivolo, durante il trasferimento.Prima di salire in aereo è importante constatare la validità dei documenti personali e la loro idoneità in base alla meta prescelta. Importante procedere con il controllo accurato del biglietto, per verificare che non riporti errori, e contenga tutte le informazioni corrette quali destinazione, data, orario e nominativo.Se tutto è in perfetta regola, si può procedere con il check in tradizionale, o in alternativa sfruttare la soluzione on line, per ricevere la carta d’imbarco.Prima di preparare la valigia è importante consultare le norme stabilite dal vettore prescelto circa peso e misure previste per il bagaglio, distinguendo fra le valigie di grossa portata, da far viaggiare rigorosamente nella stiva, e quello che è possibile portare a mano con sé in cabina.Il bagaglio a mano può contenere abbigliamento e accessori, l’attrezzatura fotografica, medicinali, souvenir.

Quanto a cibi e liquidi possono essere portati a bordo prevalentemente quelli acquistati nell’area aeroportuale. A bordo è consentito portare borse portadocumenti, il pc portatile o il tablet, la videocamera, il lettore CD, il cellulare da utilizzare con Wifi e bluetooth ma non per servizi di comunicazione telefonica, gli articoli acquistati nel duty free all’interno dell’aeroporto, stampelle e altri mezzi per deambulare.



Relax e benessere in cabina



Per un trasferimento rilassante e confortevole, in cabina può essere estremamente utile disporre del kit da viaggio che comprende un cuscino gonfiabile, facile da trasportare e necessario per limitare i disturbi a schiena e collo. Chi intende riposare può trovare confortevole utilizzare una mascherina per gli occhi. E per isolarsi perfettamente dai rumori circostanti, e dal vociare degli altri passeggeri, nulla è più adeguato dell’uso di comodi tappi per le orecchie.

Chi desidera viaggiare e rilassarsi ascoltando la musica, disponendo della playlist preferita, potrà farlo indossando le cuffie. Per lunghi viaggi il compagno ideale può essere un buon libro, da scorrere grazie ai pratici formati ebook.



Mal d’aria e paura di volare



Superare la paura del volo in aereo è possibile, scegliendo di dedicarsi a distrazioni quali la lettura o l’ascolto della musica. In caso di turbolenze è determinante mantenere la calma, chiudere gli occhi e respirare a fondo, sfruttando le tecniche di rilassamento apprese per tempo, prima di affrontare il viaggio. Chi ha paura di volare deve sedere lontano dai finestrini, lo sguardo sul vuoto sottostante può accentuare i timori.

Chi soffre di mal d’aria deve idratarsi accuratamente durante il volo, evitando assolutamente bevande alcoliche e caffeina, preferendo una dieta leggera.

Masticare un chewing gum nella fase di atterraggio e decollo può aiutare a limitare fastidi alle orecchie e giramenti di testa. Per il mal d’aria prima di partire vale la pena farsi prescrivere un medicinale propedeutico. In caso di viaggi lunghi è importante alzarsi ogni tanto per sgranchirsi un po’ le gambe, oppure fare semplici esercizi contraendo i polpacci o sollevando le dita dei piedi.