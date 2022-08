Contagi giù, ricoveri su e mai così alti in estate

Calano i nuovi contagiati, e aumentano i ricoverati. Mai così alti in questo periodo dall'inizio delle serie storiche nel 2020. E ciò nonostante il fatto che oggi il 94% della popolazione over 12 sia vaccinata. Oggi sono 203 i pazienti i positivi ricoverati negli ospedali modenesi. E' ciò che emerge dal report settimanale dell'Ausl di ModenaIl totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 1° agosto, per la provincia di Modena è di 269.163 (erano 265.437 lo scorso 25 luglio). Al 1° agosto in provincia di Modena sono accertati 5.468 (erano 8.176 il 25 luglio, -33%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19 .A lunedì 1° agosto sono 203 (erano 190 il 25 luglio, +7%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 120 pazienti covid positivi in AOU, 24 all’Ospedale di Sassuolo e 59 negli ospedali a gestione Ausl.Al 1° agosto sono in isolamento 5.265 persone covid positive (erano 7.986 il 25 luglio, -34%). Si riporta sotto la distribuzione sui Comuni della provincia di Modena.Settimana dal 25 al 31 luglio 2022Il tasso settimanale di incidenza è di 498 casi per 100.000 abitanti (-31,6% rispetto alla settimana precedente). La percentuale con presenza di sintomi alla diagnosi è del 10,8%.