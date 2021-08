Contatti ad alto rischio, quarantena per i vaccinati di 7 giorni

Per le persone vaccinate individuate come contatti stretti (esempio famigliari), di soggetti positivi, la quarantena obbligatoria sarà di una settimana e non di quattordici giorni. A patto che dopo una settimana si sia sottoposti a test o tampone molecolare. In caso non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2.Tranne nei casi dei contagiati dalla variante Beta, la quarantena sarà di sette giorni per i contatti ad alto rischio vaccinati e di dieci per chi non ha completato il ciclo da almeno 14 giorniDifferenza di tre giorni (10 anziché sette), di quarantena di base per i soggetti non vaccinati entrati in contatto con soggetti positivi individuati dalle autorità sanitarie. Possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il decimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso (come i vaccinati) anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2.