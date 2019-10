Contro la censura: Casa Pound mette il bavaglio rosso alle statue

Un bavaglio apposto alle statue di tutta Italia, Modena inclusa. Questa la simbolica protesta dei militanti di CasaPound contro la censura in Rete, a 40 giorni dalla chiusura delle pagine FB e di diversi profili di attivisti. A Modena il bavaglio rosso, subito, rimosso, è stato posto anche alla statua di Pavarotti, sotto il portico del teatro comunale dedicato al tenore.



“Non si è trattato di un episodio isolato - spiega CasaPound in una nota - anzi, l’azione contro di noi è stata probabilmente la prova generale rispetto al tentativo di mettere a tacere gradualmente la voce dei sovranisti, come del resto dimostrato dalle censure che continuano a essere poste in essere contro innumerevoli profili e pagine'