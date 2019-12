Controlli sulle gomme invernali: uno su dieci fuori regola

Per prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade a seguito della nevicata di oggi, venerdì 13 dicembre, e dell’abbassamento delle temperature previsto per la notte, i mezzi spargisale del Comune di Modena effettuano un intervento sulla viabilità cittadina. Sono impegnati 21 mezzi, compresi quelli più piccoli per le strade del centro storico, e l’intervento dovrebbe terminare intorno a mezzanotte.

Sono interessate tutte le strade cittadine, con particolare attenzione, comunque, per tangenziali, cavalcavia, rotatorie, sottopassi.

L’intervento è coordinato dai tecnici dei Lavori pubblici e dell’Ambiente e proseguirà con il monitoraggio delle condizioni del tempo per valutare ulteriori azioni che si rendessero necessarie nel corso della notte.

A causa del maltempo si sono verificati rallentamenti sulle tangenziali e sulle principali strade di accesso alla città. Difficoltà segnalate anche in alcuni cavalcavia a causa di mezzi pesanti non dotati di pneumatici invernali.

La Polizia locale, oltre agli interventi per favorire la circolazione, ha effettuato controlli sugli pneumatici con tre sanzioni. Nel corso della settimana, proprio dedicata a una specifica campagna per la sicurezza stradale con controlli sui veicoli per verificare, in particolare, l’utilizzo di gomme invernali o catene a bordo, le sanzioni sono state sette su 73 veicoli controllati (altre 16 sanzioni hanno riguardato violazioni diverse del Codice della strada), quindi il 10 per cento dei veicoli è risultato non essere in regola rispetto a questo tipo di dotazione.